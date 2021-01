Stando a indiscrezioni l’Inter è ripartita all’assalto del ‘Papu’ Gomez. Offerto all’Atalanta uno scambio di prestiti

Mercato in entrata ma anche in uscita per l’Inter che continua a lavorare su tutti i fronti per mettere tra le mani di Conte la rosa quanto più competitiva possibile. Indiscrezioni rilanciano la pista ‘Papu’ Gomez, con i nerazzurri che avrebbero proposto all’Atalanta di nuovo uno scambio. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, torna Dalbert: idea di scambio con Gomez

La dirigenza nerazzurra, tramite intermediari, avrebbe proposto o meglio riproposto al club di Percassi uno scambio di prestiti fino a giugno – con l’eventuale riscatto discutibile al termine della stagione – con Matias Vecino, appena tornato a disposizione di Conte dopo l’infortunio al menisco e l’annessa operazione.

L’Atalanta, però, avrebbe già declinato la proposta. Gli orobici, infatti, vorrebbero solamente una proposta cash da 10 milioni di euro, senza contare che nelle ultime ore sarebbe emersa la volontà di chiudere ad una cessione in Italia.