Tutto confermato: è già finita l’avventura di Dalbert al Rennes. Il terzino brasiliano lascia la Francia ma non torna all’Inter. Ecco le ultime indiscrezioni

Si è già conclusa, come avevamo prospettato tempo fa, l’avventura di Dalbert al Rennes. Un’avventura breve quanto infelice, dato che in questi mesi il terzino brasiliano è riuscito a collezionare solo 9 presenze per la miseria di 445 minuti. Mai entrato nelle grazie di mister Stephan, l’ex Nizza lascerà dunque la Ligue 1 ma non per tornare all’Inter che come noto detiene ancora la proprietà del suo cartellino, acquistato nell’estate 2017 per oltre 20 milioni. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Dalbert vola da Ronaldo: le ultime

Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Sky Sport’, il 27enne di Barra Mansa si trasferirà in Spagna. Per la precisione al Real Valladolid dell’ex nerazzurro Ronaldo, guidato dallo spagnolo Sergio e attualmente 17esimo nella Liga, due soli punti sopra la zona retrocessione. A meno di sorprese, l’operazione andrà in porto con la formula del prestito secco. Il passaggio in Spagna di Dalbert dovrebbe avvenire in queste ore.