Le ultime news Inter mettono in evidenza il risultato degli esami a cui si è sottoposto Stefano Sensi, out contro la Fiorentina per un guaio fisico

Sospiro di sollievo in casa Inter: nessun nuovo infortunio per Stefano Sensi. Il centrocampista umbro, out ieri contro la Fiorentina per un problema al polpaccio rimediato nel riscaldamento pre-gara, si è sottoposto ad accertamenti clinici che, come fa sapere il club nerazzurro, non hanno evidenziato lesioni o problemi di qualche tipo al polpaccio. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Sensi in dubbio per Inter-Juventus. Conte: “Sto cercando di proteggerlo”

“Ha avuto un affaticamento al polpaccio durante il riscaldamento, il ragazzo ci ha detto che non se la sentiva di rischiare venendo da una situazione particolare. Io sto cercando di proteggerlo e di fargli ritrovare fiducia”, aveva detto ieri Conte dopo la vittoria coi viola in merito al forfait dell’ex Sassuolo. Nei prossimi giorni si capirà se il tecnico potrà averlo o meno a disposizione per la supersfida con la Juventus di scena al ‘Meazza’ domenica sera.