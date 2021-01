Le ultime news Inter mettono in evidenza l’ufficialità della squalifica di un big del Milan e di conseguenza l’assenza nel derby di Coppa Italia del 26 o 27 gennaio

Tegola per Pioli in vista del derby con l’Inter in programma il 26 o 27 gennaio e valevole per i quarti di Coppa Italia. Per la stracittadina, il tecnico del Milan dovrà infatti fare a meno di uno dei suoi pilastri: ‘Gigio’ Donnarumma.

LEGGI ANCHE >>> Inter, parole al veleno di Cassano: “Eriksen, responsabilità di Marotta preso in giro da Conte”

Il portiere rossonero, espulso agli ottavi contro il Torino, è stato squalificato un turno dal Giudice sportivo, il dott.Mastrandrea, “per aver assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara’ mentre era in panchina”.