Inter: sta per sfumare una delle possibilità a zero più importanti che offre attualmente il calciomercato. Intesa raggiunta, giocatore verso la cessione

Potrebbe essere in Francia, nella Ligue 1, il futuro di una delle più grandi ‘occasioni’ a costo zero che offre attualmente la Serie A. Parliamo di un calciatore, di un bomber per la precisione che i nerazzurri stimano dai tempi in cui militava nell’Ajax e che in questi mesi era stato ripreso in considerazione per la prossima stagione poiché in scadenza di contratto e dunque ingaggiabile a parametro zero. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, accordo con Milik: i dettagli

Il giocatore in questione è Arkadiusz Milik, da mesi un fuori rosa del Napoli vista la sua volontà di non rinnovare. Il polacco aspetterebbe la Juventus, con cui pare abbia una intesa di massima, ma la Federcalcio del suo Paese gli ha lanciato un aut-aut: ‘O vai subito in un altro club per tornare a giocare, oppure niente Europeo‘. E così i suoi agenti si sono messi in moto per cercargli una nuova sistemazione. L’Atletico di Simeone si è defilato per via delle pretese di De Laurentiis, consentendo al Marsiglia di prendersi tutta la scena.

A tal proposito, stando a ‘calciomercato.it’ il club transalpino è tornato alla carica trovando un accordo con il classe ’96 sulla base di un contratto da circa 4 milioni di euro netti. Adesso l’OM dovrà trovarne uno con i partenopei: la loro offerta arriva ai 10 milioni coi bonus, mentre la richiesta degli azzurri è sempre di 15. C’è comunque fiducia sulla fumata bianca.