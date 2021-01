Stefano Sensi non è riuscito a rientrare nelle grazie di Antonio Conte che punta su altri centrocampisti. Idea di scambio con l’Atalanta

Continua la stagione sfortunata di Stefano Sensi che si è fermato prima del calcio d’inizio della sfida di Coppa Italia poi vinta contro la Fiorentina. Un ennesimo piccolo problema per il centrocampista dell’Inter che dopo un grande inizio di avventura in nerazzurro si è poi perso, sommerso soprattutto dalle tante problematiche di natura fisica che ne hanno condizionato l’impiego alla corte di Conte. Sensi è scivolato indietro nelle gerarchie interne del tecnico salentino che non ne può più: l’ex Sassuolo è infatti troppo incline agli infortuni, è particolarmente fragile e non riesce a stringere i denti. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Cessione Inter, spunta un fondo svedese | Annuncio Ufficiale

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato, Neuhaus nel mirino per l’estate: gli ostacoli

Calciomercato Inter, Sensi non convince: scambio con Gomez

Una involuzione da tutti i punti di vista che non è piaciuta per nulla a Conte che ha dato il via libera per la cessione immediata. L’Inter dal canto suo chiede sui 20 milioni di euro ma è difficile la partenza perché il mercato è complicato a causa del Covid.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Nuovo prestito Esposito, non fatta ma quasi: le ultime

Non si esclude in compenso una idea di scambio di prestiti con diritti di riscatto tra lo stesso Sensi e il ‘Papu’ Gomez, ormai in rotta e da tempo in uscita dall’Atalanta. Gli eventuali riscatti sarebbero rispettivamente di 20 milioni per l’interista e 7/8 per l’argentino. Entrambi inoltre sono assistiti da Beppe Riso.