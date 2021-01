Con un eventuale inserimento di Bc Partners negli schemi societari potrebbe esserci anche un cambio di allenatore: idea Bielsa per il dopo Conte

La complicata situazione finanziaria che ha colpito anche il mondo del calcio non risparmia chiaramente l’Inter e sta alimentando voci e rumors su possibili cambiamenti societari. La notizia infatti che da alcuni giorni tiene banco in casa nerazzurra riguarda la decisione della proprietà Suning di cedere una parte delle quote. Una rivoluzione che andrebbe inevitabilmente a mutare anche l’assetto dello stesso club meneghino. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Conte a rischio: suggestione Bielsa

In pole resta il fondo Bc Partners che in caso di insediamento potrebbe portare ad alcuni cambiamenti sia per quanto riguarda la dirigenza che la guida tecnica. Nello specifico, essendo un fondo inglese, per l’eventuale dopo Antonio Conte la pazza idea per la panchina porterebbe direttamente in Premier League e nello specifico al Leeds. L’idea suggestiva porterebbe a al ‘Loco’ Marcelo Bielsa, in passato vicino alla Lazio, e bravo pure a valorizzare i giovani. L’argentino fu inoltre già vicino ai nerazzurri e una mano

per il suo arrivo all’Inter potrebbe darla il vicepresidente Javier Zanetti, suo connazionale.