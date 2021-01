Inter: Alessandro del Piero ha spiegato che i nerazzurri hanno fatto un match perfetto contro la Juventus ma gli manca ancora qualcosa

Alessandro Del Piero, storico capitano della Juventus, è intervenuto ai microfoni dopo il big match tra Inter e bianconeri e ha elogiato i nerazzurri spiegando che hanno disputato una partita pressoché perfetta anche se gli manca ancora qualcosa in fase realizzativa:

“La Juventus ha giocato male sotto tutti i punti di vista, con poche idee e nessun cambio di marcia. Non è stata aggressiva e non ha quasi mai tirato in porta. In questo c’è grande merito dell’Inter. Fin dall’inizio, la Juve ha provato a gestire la partita, convinta di poter fare prima o poi il gol. Solo che di fronte ha trovato una squadra tatticamente perfetta. I nerazzurri hanno giocato con una semplicità e una tranquillità tale da poter trovare sempre soluzioni. C’era una cattiveria diversa fin dall’inizio. La squadra di Conte stasera l’ha gestita benissimo e ha dimostrato quasi tutto il suo potenziale. Se vogliono fare il salto di qualità, però, devono buttarla dentro più spesso”.