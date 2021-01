Alexis Sanchez continua ad avere problemi fisici ed una stagione sottotono come questa potrebbe costargli la permanenza. L’Inter sogna Aguero

Continua la stagione complicata di Alexis Sanchez che rispetto allo scorso anno sembra aver fatto un passo indietro dal punto di vista del rendimento. A complicare le cose anche i continui problemini fisici che ne hanno talvolta limitato l’impiego riducendo le scelte offensive di un Conte che ha fatto quasi sempre affidamento sul duo composto da Lukaku e Lautaro Martinez. Una smorfia di dolore con la mano sull’adduttore anche nell’ultima gara vinta contro la Juventus con appena una decina di minuti di gioco nel finale. Niente di grave e allarme rientrato ma la condizione del cileno e i numeri in calando sottoporta fanno presagire anche una cessione estiva. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Sanchez in partenza: Aguero nel mirino

L’Inter ragiona dunque in ottica estiva mettendo nei piani l’uscita di Sanchez – anche a zero – che non convince più come un anno fa. In caso di addio i nerazzurri potrebbero fare un pensierino a Sergio Aguero, in scadenza di contratto a giugno con il Manchester City di Guardiola.

Per realizzare il colpaccio a zero però l’argentino non dovrebbe firmare con altri club nel frattempo e soprattutto dovrebbe accettare una proposta non superiore ai 6-7 milioni di euro complessivi per due anni.