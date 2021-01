Inter: il ct della nazionale italiana Roberto Mancini ha spiegato cosa può fare Nicolò Barella in nazionale e dove può migliorare. I dettagli

Nicolò Barella, insieme ad Alessandro Bastoni, è uno dei talenti più grandi sia per l’Inter che per la Nazionale italiana. Roberto Mancini, ct degli azzurri, si è soffermato sul centrocampista ex Cagliari dopo la bella prestazione contro la Juventus con tanto di gol e assist. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI. Ecco le sue parole alla ‘Gazzetta dello Sport’:

“Appena lo vidi sapevo che era diverso e gli ho detto subito che poteva segnare più gol: ha tempismo, tiro, anche elevazione. Basti pensare al gol segnato all’Olanda. Bellissimo quello alla Juventus, ma strano. Nel calcio di oggi è difficile vedere una squadra tagliata fuori così. Barella può diventare la stella dell’Europeo. È un giocatore completo: europeo, appunto”.