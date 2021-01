L’Inter è alla ricerca di un nuovo attaccante che possa agire da vice Lukaku. Pinamonti potrebbe essere la chiave per un affare last minute

La crescita straordinaria dell’Inter di Conte sta passando anche dal miglioramento in zona gol da parte del resto della rosa al di là dei soliti Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Il dinamico duo resta un valore aggiunto fondamentale per le ambizioni di scudetto dei nerazzurri che però ora possono affidarsi con buone sicurezze anche ad altri interpreti, provenienti dagli altri reparti, e capaci di andare a segno con regolarità. Dodici giocatori in rete in diciotto giornate per un totale 45 reti realizzate con soltanto tre rigori trasformati. Ciononostante la dirigenza nerazzurra ha ancora da risolvere l’enigma legato al vice Lukaku. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen di nuovo in Premier | Conferme sullo scambio

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato Inter, possibile ‘ritorno’ sulla corsia mancina

Calciomercato Inter, affare con l’Udinese: scambio Pinamonti-Lasagna

Per quanto riguarda infatti strettamente l’attacco alle spalle di Lukaku e Lautaro c’è un Sanchez involuto rispetto allo scorso anno, oltre al giovane Andrea Pinamonti, acerbo e mai troppo preso in considerazione. Viste però le difficoltà di reperire un nuovo centravanti l’ex attaccante del Genoa sarebbe stato momentaneamente bloccato da Conte.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Operazione col Tottenham di Mourinho: le ultime

In questo contesto Federico Pastorello può caldeggiare in società il suo assistito Kevin Lasagna. A fine mercato l’Inter potrebbe così provare uno scambio di prestiti con l’Udinese proprio col poco impiegato Pinamonti.