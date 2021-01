In vista della prossima stagione l’Inter sarà chiamata a rinforzare anche la corsia mancina: ecco a tal proposito le informazioni raccolte da Interlive.it

A prescindere da chi sarà il nuovo proprietario dell’Inter e della conferma o meno di Antonio Conte, oggi meno impossibile di qualche settimana fa, è certo che nel prossimo calciomercato estivo i nerazzurri saranno chiamati a rinforzare la corsia mancina. Young viaggia verso i 36 anni ed è a fine contratto, Perisic un ‘adattato’ e Darmian funziona meglio a destra come vice Hakimi… Se non dovesse lasciare il Chelsea già in questa finestra invernale, il nome in pole resterebbe quello di Emerson Palmieri.

In scadenza nel giugno 2022, l’italo-brasiliano potrebbe essere acquistato a condizioni economiche favorevoli, anche se non con la preferita formula del prestito con diritto vista la sua situazione contrattuale. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, può tornare Dimarco: le ultime di INTERLIVE

Per l’ex Roma, che vanta però uno stipendio importante (3,9 milioni di sterline, circa 4,3 milioni di euro) bisognerebbe nel caso sconfiggere la concorrenza di Juventus e Napoli. Comunque di rinforzi sulla fascia sinistra potrebbero arrivarne due: stando alle informazioni raccolte da Interlive.it, come alternativa al titolare Marotta e soci possono valutare in maniera concreta il ritorno di Federico Dimarco. Il 23enne sta disputando un’ottima stagione al Verona di Juric, uno dei migliori allenatori della Serie A, con il club scaligero il che ha un diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro. Da accordi non resi ufficiali, tuttavia, l’Inter vanterebbe un contro-riscatto a una cifra poco più alta e relativamente bassa per un calciatore giovane e così promettente: ovvero circa 6 milioni.

Autore di 2 gol (uno di questi bellissimo) e 3 assist nella stagione in corso, Dimarco sarebbe una soluzione low cost eccellente in tempi di crisi oltre che un elemento prezioso in chiave liste essendo cresciuto nel vivaio interista.