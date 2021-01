Calciomercato Inter: Arkadiusz Milik si trasferisce al Marsiglia. Niente da fare per i nerazzurri e per la Juventus. I dettagli

Terminata, o quasi, la telenovela Milik. Il centravanti polacco, in totale rottura con il Napoli, si trasferirà in Francia al Marsiglia. Secondo ‘Sky Sport’, l’attaccante classe 1994 lascerà i partenopei rinnovando il suo contratto con il club azzurro e legandosi a loro fino al 2022. Il motivo? I francesi si assicureranno le prestazioni del giocatore ‘solo’ in prestito con la formula del diritto di riscatto che diventerà obbligo non appena il club conquisterà un punto in campionato. Per tutte le altre news clicca QUI.

L’operazione è stata conclusa per una cifra pari a 8 milioni di euro più altri 4 di bonus più il 20% di un’eventuale futura rivendita del giocatore che andrebbero sempre al Napoli. L’ufficialità non è ancora arrivata, ma l’ormai ex giocatore del club campano volerà in Francia oggi stesso e sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto.