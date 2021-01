Dzemaili: “Conte ha a disposizione un centrocampo incredibile”

Inter, il centrocampista Dzemaili ha voluto dare il suo parere sulla sfida per lo scudetto tra le due squadre milanesi. Il giocatore pur confermando l’ottima rosa a disposizione di Antonio Conte spera nella vittoria della formazione di Pioli

INTER DZEMAILI DICHIARAZIONI/ A una giornata dalla fine del girone di andata del campionato di serie A, le due squadre milanesi sono distanziate da solo tre punti e praticamente la differenza l’ha fatta il derby vinto dal Milan. A Sky Sport 24 è intervenuto Blerim Dzemaili, in questo momento centrocampista dello Zurigo, ma che in Italia ha militato in diverse formazioni della serie A e che quindi conosce abbastanza bene il nostro calcio. Il giocatore ha dato il suo parere sulle due squadre e ha dichiarato: “I nerazzurri hanno un organico molto più ampio, possono cambiare tanti giocatori in ogni ruolo; e in un anno speciale come questo può fare la differenza.

Conte ha a disposizione un centrocampo incredibile che negli anni passati solo la Juve poteva permettersi: Vidal ha ritrovato la condizione migliore, Barella è imprescindibile, mentre Brozovic è insostituibile. Io spero nel Milan perché sono tifoso dei rossoneri sin da quando ero bambino. Può vincere il titolo, a maggior ragione ora che ha preso Mandzukic, uno abituato a vincere”.