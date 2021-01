Inter: José Altafini ha parlato dei nerazzurri e del Milan spiegando chi secondo lui ha il migliore reparto d’attacco. I dettagli

José Altafini, storico calciatore del Milan, è stato intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’. L’ex fuoriclasse brasiliano naturalizzato italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni spiegando chi, secondo lui, ha il miglior reparto d’attacco fra Inter e i cugini rossoneri:

“Sono due coppie differenti. Gli interisti si integrano perfettamente per caratteristiche. Ibrahimovic e Mandzukic potranno giocare insieme in alcune partite, specie quando le difese avversarie saranno strette lì dietro ad aspettarli. Ammetto di avere un debole per Brahim Diaz. È uno di quelli che possono fare la differenza perché micidiale nel puntare l’uomo. Parte da lontano e arriva in area. A volte esagera ma è giovane e migliorerà”.