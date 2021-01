Inter: Conte può sorridere grazie all’allenamento di oggi che ha visto alcuni recuperi davvero importanti. Scopriamo tutti i dettagli

Giornata per niente negativa in casa Inter. Antonio Conte, infatti, ha più motivi per sorridere. Secondo ‘Sky Sport’, nell’allenamento di oggi, in vista del match contro l’Udinese, il tecnico leccese ha visto migliorare Matias Vecino che potrebbe essere convocabile già per la sfida di sabato contro i friulani.

LEGGI ANCHE>>> Serie A, 19° giornata | Designato l’arbitro di Udinese-Inter

LEGGI ANCHE>>> Inter, non solo BC Partners: anche Interspac vuole fare la sua parte | I dettagli

L’allenatore valuta anche le condizioni di Stefano Sensi e Alexis Sanchez. Il centravanti cileno è in buone condizioni e molto probabilmente partirà con la squadra. Difficile giochi dal 1′, ma crescono le quotazioni per vederlo quantomeno in panchina. Per Conte, i motivi per sorridere non sono pochi se dovessero essere recuperati ben tre giocatori da qui a sabato.