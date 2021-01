Wanda Nara: “Non ho sofferto a lasciare Milano. Ho sempre saputo fosse la cosa migliore”

Inter, la procuratrice e moglie dell’ex calciatore dell’Inter Mauro Icardi, Wanda Nara, ha sfruttato la domanda di un tifoso sul suo profilo Instagram per inviare l’ennesima puntura all’ex squadra del suo assistito

INTER WANDA NARA INSTAGRAM/ Mentre Romelu Lukaku sta sempre più cancellando il ricordo di Mauro Icardi nelle menti dei tifosi nerazzurri, anche se uno zoccolo duro di nostalgici dell’ex attaccante argentino resta sempre, la moglie Wanda Nara non perde occasione per fare la zanzara, anche se fuori stagione, per pungere il club meneghino. La moglie e procuratrice del calciatore, ha sfruttato la domanda che un tifoso le ha fatto su Instagram, chiedendole se era dispiaciuta di aver lasciato Milano e ne avesse sofferto, per rispondergli così: “Per nulla. Ho sempre saputo fosse la cosa migliore…per continuare a crescere in ogni aspetto. Ci torno sempre perché le nostre case, gli amici di famiglia e alcuni animali domestici sono lì”. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Intanto Mauro Icardi, dopo essere stato fermo per il solito problema al ginocchio, è tornato a giocare e segnare con la squadra francese. Dopo l’addio di Tuchel, sostituito da Pochettino, vedremo se l’ex nerazzurro verrà maggiormente considerato dal nuovo allenatore. L’ex tecnico tedesco nella finale di Champions League con il Bayern Monaco, preferì inserire Choupa-Moting invece dell’argentino negli ultimi minuti della partita.