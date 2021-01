Calciomercato Inter: ai club europei piace Barella e sono pronti a fare follie per lui che in nerazzurro sta facendo veramente grandi cose

Uno dei giocatori più ambiti sul mercato, grazie anche ad una crescita davvero notevole avuta sotto la guida tecnica di Antonio Conte, è Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro, autore di un gran gol contro la Juventus nell’ultimo match di campionato vinto 2-0 dall’Inter, ha attirato l’attenzione di alcuni top club europei. Quello che ha mostrato più interesse di tutti, è il Bayern Monaco.

Calciomercato Inter, Barella al Bayern Monaco? No, rinnovo in arrivo

Come detto, la squadra che ha mostrato più interesse per Nicolò Barella è il Bayern Monaco. I Campioni d’Europa in carica avrebbero presentato già un’offerta all’Inter per il giocatore classe 1997 (circa 30 milioni di euro più il cartellino di Tolisso che viene valutato 25 milioni). Trattativa, questa, che difficilmente potrà essere portata avanti. Dalla ‘Beneamata’, infatti, il talento ex Cagliari è ritenuto incedibile.

In più, una volta sistemata la situazione economico-societaria del ‘Biscione’, arriverà anche il rinnovo per il giovane talento dei nerazzurri e della Nazionale italiana che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Infine, non per importanza, la volontà di Barella. Il giocatore è molto legato ai nerazzurri e vorrebbe restare assolutamente. Esattamente come il suo idolo, Dejan Stankovic.