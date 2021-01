Udinese-Inter, Conte: ”Vittoria contro la Juve un premio per il nostro percorso”

Conferenza stampa di vigilia per Conte in vista della trasferta di Udinese di domani sera. Queste le fasi salienti: ”Non affronteremo l’Udinese con superficialità, sappiamo quante insidie nasconde questa partita. E’ una squadra fisica con giocatori di qualità, uno dei loro punti forti sono le ripartenze. La gara contro la Juventus ci ha fatto capire che siamo sulla strada giusta ma domani dobbiamo conquistare tre punti, altrimenti sarà solo un bel ricordo ma non daremo continuità ai nostri obiettivi. Turnover? Io penso solo all’Udinese, la gara più importante è sempre la prossima, non faremo calcoli. Gol dei difensori e dei centrocampisti? Questo è un dato importante, mi sarei preoccupato se fosse accaduto il contrario… Vuol dire che il contesto funziona e riusciamo a coinvolgere tutti i calciatori di tutti i reparti.”

Udinese-Inter, Conte: ”Non sottovalutiamo l’Udinese”

”Abbiamo iniziato un percorso da circa un anno e mezzo, ci sono stati dei miglioramenti importanti da parte di tanti giocatori sotto tanti punti di vista. Sanchez? Da valutare. Paragoni con la mia esperienza con la Juventus? Non voglio fare paragoni, sono situazioni diverse. A noi importa poco se vengono esaltati i nostri meriti o i demeriti dell’avversario, per noi è importante fare bene con prestazioni importanti e dare il massimo in questi scontri diretti” ha concluso.

