Novità clamorose sull’Inter: stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato i nerazzurri hanno messo le mani su uno dei migliori giocatori della Serie A

Eppur si muove l’Inter sul calciomercato. Più però in ottica stagione prossima che per quella attuale, anche perché adesso non ci sono soldi da spendere e c’è una trattativa tra Suning e il fondo BC Partners per la cessione del pacchetto di maggioranza del club. Tutto bloccato, insomma, anzi quasi perché come dicevamo i nerazzurri si muovono in maniera concreta per l’estate prossima. Secondo ‘Tuttosport’ Marotta e soci hanno già raggiunto un principio di accordo con l’Udinese per Rodrigo De Paul, uno dei migliori profili della Serie A sul quale c’è da tempo anche la Juventus così come diverse società straniere. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato Inter, possibile ‘ritorno’ sulla corsia mancina

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter | Accordo con l’Atletico: i dettagli

Calciomercato Inter, affondo per De Paul: ora bisogna trattare con Raiola

Conte lo vorrebbe già adesso, ma senza l’uscita di Eriksen è complicato accontentarlo. Come sottolinea giustamente il quotidiano torinese, pure con l’uscita del danese il tuttocampista argentino sarebbe difficile da prendere adesso, considerato che al momento nessun club sembra intenzionato ad acquistare a titolo definitivo l’ex Tottenham. E poi l’eventuale incasso potrebbe venir impiegato per la gestione corrente del club. In caso di partenza di Eriksen, più probabile un blitz per il ‘Papu’ Gomez come vi abbiamo lo scorso 30 dicembre. Tornando a De Paul, avversario con la sua Udinese (che lo valuta sui 35 milioni) domani alle 18 alla ‘Dacia Arena’: è certo il suo passaggio alla scuderia di Mino Raiola, col quale adesso l’Inter dovrà sedersi a trattare per cercare una intesa.