Le ultime di casa Inter in vista della sfida con l’Udinese in programma domani alla ‘Dacia Arena’ e valevole per la diciannovesima giornata di Serie A

Stando alle indiscrezioni provenienti da Appiano Gentile, domani contro l’Udinese Antonio Conte potrebbe schierare titolare lo stesso undici mandato in campo domenica scorsa contro la Juventus. Dunque in difesa Skriniar e Bastoni ai lati di de Vrij, sugli esterni Hakimi e Young, in mediana Vidal e Barella ai fianchi di Brozovic, davanti Lukaku e Lautaro Martinez.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, per la gara della ‘Dacia Arena’ potrebbe essere disponibile Matias Vecino. L’uruguagio è tornato ad allenarsi col gruppo dopo sei mesi di assenza. In miglioramento le condizioni di D’Ambrosio, anche se un recupero per domani appare quasi impossibile.