Novità su Christian Eriksen, sempre in uscita dall’Inter. Ci provano dalla Premier: tentativo dell’ex Tottenham di José Mourinho e del Leicester, ecco i dettagli

Conte sta provando a inserirlo in qualche modo, nell’amichevole con la Pro Sesto lo ha impiegato nuovamente da play, ma Eriksen rimane sul calciomercato con Ausilio, agente e intermediari alla ricerca di una nuova sistemazione. Con l’avvicinarsi della chiusura di questa sessione di gennaio, diminuiscono le possibilità di una sua partenza aumentando, al contempo, quelle riguardo un suo ritorno in Premier League. Addirittura all’ex Tottenham guidato come noto da José Mourinho, anche se l’ultima proposta degli ‘Spurs’ è stata definita irricevibile dal ‘Corriere dello Sport’ ma soprattutto dalla dirigenza interista: parliamo di un prestito secco con lo stipendio pagato in parte dai nerazzurri. Per tutte le altre news di mercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, sondaggio Leicester per Eriksen: in piedi lo scambio con l’Arsenal

In Inghilterra scrivono invece che si è fatto avanti il Leicester, che vuole piazzare un grande colpo per alimentare ulteriormente il ‘sogno’ Premier (ora le ‘Foxes’ sono terze a soli due punti dalla capolista Manchester United). L’ex club di Ranieri si sarebbe però defilato subito, almeno per il momento, dato che l’Inter ha chiesto e sta chiedendo quantomeno il pagamento per intero, fino a fine stagione, dell’ingaggio del classe ’92. Sempre a proposito di Eriksen, stamane ‘Tuttosport’ rilancia di nuovo l’ipotesi di uno scambio (di prestiti) con l’ex centrocampista della Sampdoria Lucas Torreira, ora all’Atletico Madrid ma di proprietà dell’Arsenal che, qualche settimana fa, Interlive.it ha dato in pole per il danese.