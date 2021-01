Arriva la smentita: il Real chiude il ‘caso Hakimi’

Arriva la smentita: il Real chiude il ‘caso Hakimi’

Si è vociferato di un possibile ritorno di Hakimi a Madrid in merito al mancato pagamento di una rata da parte dell’Inter. A far chiarezza è stato proprio il club madrileno con una nota sul proprio sito ufficiale: “In relazione alle informazioni pubblicate dal Corriere dello Sport, il Real Madrid C. F. ci tiene a precisare di essere in ottimi rapporti con l’Inter e che l’operazione Hakimi non costituisce nessun problema tra le parti. Le informazioni citate sono nettamente false: il Real Madrid non ha proceduto a nessun presunto requisito di garanzie da parte dell’Inter. I termini del passaggio del calciatore sono stati concordati nei consueti e normali rapporti contrattuali tra società calcistiche. Il Real Madrid ha sempre intrattenuto e intrattiene ottimi rapporti con l’Inter che considera un club storico e amico”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma