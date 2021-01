L’Inter avrebbe un principio d’accordo per de Paul ma si fa largo anche la concorrenza del Milan: la situazione legata all’argentino

Tra i talenti più interessanti del panorama della Serie A c’è sicuramente Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino è autentico faro dell’Udinese che punta fortissimo sulle sue giocate per agguantare una nuova salvezza. Il polivalente sudamericano è capace di interpretare al meglio diversi ruoli della mediana dopo aver iniziato come trequartista puro. Qualità, rifinitura e gol nei piedi di de Paul che piace da tempo all’Inter di Antonio Conte per la quale si era parlato anche di un principio di accordo. Il numero 10 dell’Udinese ha però un destino incerto e non manca la concorrenza. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, anche il Milan su De Paul: indizio Raiola

De Paul è quindi in cima alla lista della spesa di Conte ma occhio agli eterni rivali del Milan, ancor più che alla solita Juventus. I rossoneri di Pioli vogliono alzare la qualità del centrocampo in vista soprattutto del possibile rientro a Madrid per fine prestito di Brahim Diaz.

In un contesto simile potrebbero provarci in maniera concreta mettendo sul piatto sui 25 milioni cash più una contropartita gradita all’Udinese. Fattore positivo per il Milan è inoltre il passaggio del ragazzo (nel mirino pure della Juventus) nella scuderia di Raiola, col quale stanno già parlando per rinnovo Donnarumma e presto anche per quelli di Ibrahimovic e Romagnoli.