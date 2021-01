Inter: dopo la lite fra Conte e Maresca i nerazzurri potrebbero perdere il tecnico per tante partite. Le polemiche non si placano. I dettagli

Dopo il pareggio a porte inviolate contro l’Udinese alla ‘Dacia Arena’, l’Inter deve schiarirsi le idee in vista del derby di Coppa Italia contro il Milan. I nerazzurri sono stati protagonisti di molte polemiche durante e nel post partita, con il tecnico Antonio Conte in prima linea in una lite davvero pesante avuta con l’arbitro del match, Fabio Maresca. Come rivelato dalla ‘Gazzetta dello Sport, infatti, i toni fra i due non si sono placati nemmeno al termine dei 90’. L’arbitro, più volte, avrebbe detto al vice di Conte Stellini e ad Handanovic di “accettare sempre le decisioni arbitrali, anche quando non si vince” – i due si erano avvicinati per chiedere spiegazioni al direttore di gara. Per tutte le altre news clicca QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, mossa da 92 milioni | Il piano dell’Inter

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, beffa per Conte | Raiola lo porta al Milan

Parole che, però, non hanno aiutato a placare gli animi ma, anzi, ad infuocarli ancora di più. Attraverso il tunnel degli spogliatoi, poi, quando Conte e Maresca si sarebbero ancora incrociati, entrambi sono arrivati quasi al contatto fisico, evitato soltanto grazie a chi era presente in quel momento. Gli insulti e le porte sbattute, però, rimangono. Proprio per questo, in casa Inter c’è il timore che la squalifica per il tecnico leccese sia veramente pesante. Difficile dire quanto, ma è possibile che l’ex allenatore di Juventus e Chelsea debba stare lontano dal campo ben oltre la sfida contro il Benevento di sabato prossimo.