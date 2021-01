Calciomercato Inter: niente da fare per i nerazzurri. Il ‘Papu’ Gomez molto probabilmente lascerà Bergamo e anche l’Italia. I dettagli

Alejandro Gomez, ribattezzato da tutti come ‘Papu’, molto probabilmente lascerà l’Italia. Il suo prossimo club, quindi, molto probabilmente non sarà in Serie A. Dopo quasi sette anni all’Atalanta, la maggior parte dei quali da capitano della ‘Dea’, il calciatore argentino prenderà un’altra strada. La rottura con il tecnico Giampiero Gasperini è rimasta e così, il club bergamasco lo ha messo sul mercato dove molte pretendenti si sono fatte avanti. Inter, Juventus, Roma e… Siviglia.

Secondo ‘Calciomercato.it’, proprio il club andaluso si assicurerà le prestazioni del 32enne ex Catania. Oggi stesso può essere la giornata decisiva per chiudere definitivamente la trattativa. Manca ancora la fumata bianca, che però dovrebbe arrivare a breve. Niente da fare, quindi, per i club italiani che rimarranno dunque a bocca asciutta. ‘Papu’ Gomez lascerà l’Atalanta, sì, ma per andare in Spagna.