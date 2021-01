In casa Inter si valuta ancora il profilo di Donny van de Beek che non sta trovando la giusta continuità col Manchester United: la strategia

L’Inter valuta ancora attentamente il futuro di Christian Eriksen che è ancora in attesa di conoscere la sua prossima destinazione. Il centrocampista danese è rimasto ai margini anche contro l’Udinese e la dirigenza va a caccia della giusta occasione per poter piazzare l’ex Tottenham che piace soprattutto in Premier League. A partire proprio dall’interesse delle big d’Inghilterra l’Inter potrebbe provare a mettere in piedi un affare col Manchester United.

Calciomercato Inter, scambio Van de Beek-Eriksen: c’è anche la Juventus

In Premier League sta stupendo il Manchester United, al momento primo in classifica e voglioso di tornare ai fasti di un tempo. Non è però tutto oro quello che luccica e alla corte di Solskjaer c’è sempre lo scontento Donny van de Beek che era arrivato dall’Ajax con ben altri presupposto. L’olandese infatti non sta trovando la giusta continuità di impiego ma anche di rendimento. A fine mercato quindi l’Inter potrebbe tentare l’assalto.

I nerazzurri metterebbero sul piatto uno scambio con Eriksen, qualora il danese non avesse ancora trovato una nuova sistemazione. Attenzione però alla concorrenza della Juventus che potrebbe provarci col prestito con diritto di riscatto.