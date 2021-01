Dalla Germania si rifanno sotto per Ivan Perisic che ha vissuto i migliori anni proprio in Bundesliga. Operazione comunque complessa

L’Inter continua a lavorare soprattutto sul mercato in uscita per questo rush finale della sessione invernale di trasferimenti. Le questioni societarie e la crisi globale hanno inevitabilmente bloccato il calciomercato in entrata dei nerazzurri che in questo momento puntano soprattutto a dare una sforbiciata al monte ingaggi. Oltre ad Eriksen l’altro calciatore in partenza è Ivan Perisic, sul mercato per tutta la scorsa estate e costretto alla fine a restare per mancanza di offerte congrue. Ora dalla Germania tornano alla carica. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Hertha su Perisic: doppio tentativo

L’Hertha Berlino è su Perisic: i tedeschi possono provarci con la formula del prestito più diritto a sugli 8 milioni di euro. L’Inter però dal canto suo cede solo a titolo definitivo oppure in alternativa in uno scambio di prestiti con il centravanti polacco ex Milan, Piatek.

L’Hertha però sarebbe disposto a mettere l’ex rossonero sul piatto solamente in cambio di Christian Eriksen. Si tratta ad ogni modo di un affare quasi impossibile vista la volontà di Perisic di far ritorno in Bundesliga solamente per un top club.