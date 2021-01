Dzeko nega la pace a Fonseca: cessione inevitabile, l’Inter non molla

Dzeko nega la pace a Fonseca: cessione inevitabile, l’Inter non molla

Edin Dzeko nega la pace a Fonseca, rendendo tutto molto più difficile in casa Roma. Lo rivelano gli organi di stampa sportivi, secondo cui sarebbe calato il gelo nei confronti del tecnico. Ora la Roma deve decidere una volta per tutte cosa fare per non rischiare di tenerlo da separato in casa per il resto della stagione. La cessione sembra l’unica soluzione percorribile ma i costi creano solo problemi che in poco tempo potrebbero non essere facilmente risolvibili. L’Inter non molla ma non ha nessuna intenzione di svenarsi, mentre appare davvero complicato uno scambio di prestiti – tante voci si sono rincorse negli ultimi giorni – sino a fine stagione.

