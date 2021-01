Inter: l’agente del talento bianconero Da Graca ha spiegato che su di lui c’erano anche i nerazzurri ma scelse il club di Torino. I dettagli

Cosimo Da Graca ha debuttato con la Juventus nel match di ieri sera in Coppa Italia contro la Spal, ma non è un volto nuovo per i bianconeri e… Nemmeno per l’Inter. Lo ha spiegato il suo agente ai microfoni di ‘TuttoJuve.com’, Giorgio Parretti. Per tutte le altre news CLICCA QUI. Ecco le sue parole:

“Il ragazzo non interessava solo alla Juventus, anche Inter e Roma lo volevano fortemente. I nerazzurri avrebbero fatto carte false per prenderlo. Abbiamo discusso di queste possibilità col ragazzo, che era ancora molto piccolo, e lui ha scelto i bianconeri. Era l’estate dell’arrivo di Cristiano Ronaldo, la Juve lo ha preso nell’operazione Brignoli e lo ha riscattato credendo fortemente in lui. D’accordo con le parti abbiamo stabilito un progetto, un percorso da seguire passo dopo passo. Non è stato facile adattarsi inizialmente ad un’altra realtà, ma ora sta procedendo tutto bene”.