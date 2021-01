Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sulle parole dell’agente di Agoume, talento di proprietà dei nerazzurri ora in prestito allo Spezia

Dopo un inizio difficile, Lucien Agoume è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nello Spezia targato Italiano. Le qualità del talento francese non sono comunque mai state in discussione, tanto è vero che sulle sue tracce ci sarebbe addirittura il Bayern Monaco. Proprietaria del cartellino, l’Inter non intende certo privarsene. Anzi Marotta e soci vogliono blindarlo con un nuovo contratto, come svelato da un suo dei suoi rappresentanti per l’Italia. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, trattativa per ‘blindare’ Agoume: “Vogliamo mettere nero su bianco”

“Il ragazzo sta facendo bene, sia noi che il suo agente siamo contenti di aver scelto lo Spezia – le parole di Crescenzo Cecere a ‘tuttomercatoweb’ – Con l’Inter stiamo discutendo del rinnovo, vedremo… Vogliamo mettere nero su bianco. Il ragazzo tiene molto ai nerazzurri, ha voglia di tornare all’Inter: è il suo obiettivo”. Il contratto del centrocampista classe 2002, che in questa stagione ha collezionato 9 presenze, scade nel giugno 2023.