Calciomercato Inter, big insoddisfatto | Vuole andarsene

Lo scambio Dzeko-Sanchez tra Inter e Roma non si fa, almeno per ora. Il più deluso potrebbe essere l’attaccante cileno. Ecco i dettagli

Lo scambio Sanchez-Dzeko è saltato del tutto, anche se è giusto lasciare qualche spiraglio ancora dato che alla chiusura del calciomercato di gennaio mancano ancora tre giorni. Oggi in conferenza stampa Conte ha risposto a muso duro dicendo che lui alla società non ha chiesto nulla, ma sappiamo tutti che lui è un grande estimatore del bosniaco, tanto che lo avrebbe voluto con sé alla Pinetina fin dall’inizio della sua avventura interista. Comunque il più scontento del mancato scambio potrebbe essere Alexis Sanchez.

Calciomercato Inter, Sanchez vuole cambiare aria: le ultime

Stando alle indiscrezioni di ‘Gazzetta.it, infatti, pare che il cileno abbia espresso il desiderio di andar via da Milano. Di lasciare l’Inter dove è approdato l’estate 2019 in prestito e poi a titolo definitivo e a costo zero quella scorsa. Motivo? L’ex Manchester United, legato ai nerazzurri fino al giugno 2023 a fronte di un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione, sarebbe del tutto insoddisfatto del suo poco utilizzo. Che poi così poco non è, al netto dei problemi fisici che lo hanno obbligato a stare fuori in alcune partite, anche se chiaramente rimane di base una riserva, o meglio dire la prima alternativa a Lautaro e Lukaku. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Se davvero non dovesse andare in porto lo scambio coi giallorossi, sarebbe pressoché certa la sua permanenza all’Inter almeno fino al termine di questa stagione.