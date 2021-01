Da Lukaku a Insigne, probabili formazioni del match Inter-Benevento valido per la 18° giornata di Serie A in programma allo stadio ‘San Siro’

Quasi tutto pronto per Inter-Benevento, match valido per la 20° giornata che andrà in scena a ‘San Siro’ domani alle ore 20.45. Antonio Conte non sarà presente, causa squalifica rimediata contro l’Udinese, ma l’11 titolare dei nerazzurri varierà comunque: Eriksen sostituirà Brozovic in mediana, mentre in difesa Ranocchia sostituirà il titolarissimo de vrij: sulla fascia sinistra confermato Perisic. Per il Benevento di Filippo Inzaghi, invece, probabile debutto dal 1′ per Fabio Depaoli. In difesa tornerà Caldirola. Sulla trequarti, scalpitano in 4 per due posti nell’11 titolare: Viola, Caprari, Insigne e Ionita. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, la difficile permanenza di Joao Mario allo Sporting Lisbona

LEGGI ANCHE>>> Inter, offerta BC Partners a Suning questione di giorni | I dettagli

Probabili formazioni Inter-Benevento

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Vidal, Perisic; Lautaro, Lukaku. All.: Antonio Conte.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Viola, Insigne; Lapadula. All.: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Fabrizio Pasqua