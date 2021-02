L’Inter sta vivendo settimane delicate dal punto di vista societario dove potrebbero arrivare alcuni cambiamenti. Con BC Partners spunta anche un allenatore

Sono ore concitate in casa Inter non solo per quanto riguarda il calciomercato ma anche e soprattutto per le note vicende societarie. BC Partners sta infatti terminando la due diligence sui conti nerazzurri per poi presentare un’offerta a Suning. Un nuovo cambiamento epocale per il club meneghino che si appresta a vivere un altro passaggio di consegne che potrebbe rivoluzionare ancora una volta le ambizioni e l’operato della stessa Inter nel panorama italiano e mondiale. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Benitez di nuovo in panchina: ritorno con BC Partners?

L’arrivo di BC Partners in società potrebbe dunque portare anche ad un cambiamento in panchina. In tal senso spunta il nome del grande ex Rafa Benitez. Appena finita l’avventura in Cina, alcuni intermediari starebbero spingendo il suo profilo in più direzioni tra cui anche un tentativo con la stessa Bc Partners.

Il fondo ha la base in Inghilterra lì dove Benitez ha fatto grandi cose in passato soprattutto a Liverpool. Ciononostante appare comunque altamente improbabile un ritorno a Milano dello spagnolo.