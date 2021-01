Altobelli: “Barella da quando è arrivato all’Inter ha fatto un salto di qualità incredibile”

Inter, l’ex attaccante Alessandro Altobelli ha voluto spendere delle lodi per il centrocampista nerazzurro Niocolò Barella. L’ex calciatore ha voluto evidenziare i miglioramenti fatti dall’ex giocatore del Cagliari da quando è arrivato in nerazzurro

INTER ALTOBELLI SU BARELLA/ L’ex attaccante Alessandro Altobelli, in nerazzurro dal 1977 al 1988 con uno score di 466 presenze e 209 reti tra campionato e coppe, al termine della carriera in serie A saranno 500 con 224 gol, è tornato a parlare della sua ex squadra e nello specifico di uno degli elementi migliori a disposizione di Antonio Conte. Queste le sue parole su Nicolò Barella intervistato mentre era presente negli studi della Rai: “Da quando è arrivato all’Inter ha fatto un salto di qualità incredibile, sia a livello fisico che tecnico“. L’ex calciatore ha poi aggiunto: “Difende molto bene e attacca anche meglio: è uno carismatico e che partecipa all’azione, penso che la sua crescita sia un bene per l’Inter“. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Schiattarella: “Brutta prestazione. Solo con l’Inter è successa una cosa”

Un bene sicuramente per la squadra nerazzurra, ma anche per quella azzurra di Roberto Mancini, che quest’anno ha veramente un centrocampo che non ha nulla da invidiare a quello delle migliori nazionali che parteciperanno al prossimo europeo.