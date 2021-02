Arrivano nuove conferme circa l’approdo alla Roma di Massimiliano Allegri. A un passo dall’Inter l’estate scorsa, il tecnico viene dato per sicuro sostituto di Fonseca

Non si hanno certezze sul futuro di Antonio Conte, o meglio sulla sua permanenza all’Inter anche nella prossima stagione. Questo perché il futuro societario rimane al momento piuttosto incerto, una nuova proprietà – in questo momento il fondo BC Partners è in netta pole – potrebbe decidere di compiere una vera e propria rivoluzione, optando quindi pure per il cambio di guida tecnica oppure scegliere di mantenere tutto così com’è, almeno inizialmente. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, certezze assolute su Allegri: alla Roma al posto di Fonseca

Non sarà comunque Allegri l’eventuale sostituto di Conte. A un passo dalla panchina interista l’estate scorsa, per gli addetti ai lavori e non solo il futuro dell’ex Juventus sarà nella Capitale, sponda giallorossa.

Le parole di #Gattuso non hanno fatto piacere a #DeLaurentiis. Rapporto ormai compromesso e destinato alla separazione, anche in corsa. #Benitez (soprattutto in caso di esonero), #Juric e #Fonseca le prime idee. #Allegri andrà alla #Roma, #Spalletti altra ipotesi così come #Sarri — Giovanni Scotto (@scottotweet) January 31, 2021

Nuove conferme totali in tal senso arrivano da Giovanni Scotto, giornalista del quotidiano ‘Roma’ e collaboratore di ‘Radio Radio’, il quale su Twitter scrive chiaramente: “Allegri andrà alla Roma“.