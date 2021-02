Contratto da firmare, ci siamo: stando a indiscrezioni gli agenti torneranno in Italia entro questo mese per ratificare l’accordo con l’Inter

Nuove conferme su quanto scritto da Interlive.it lo scorso 26 gennaio: tra l'Inter e Lautaro Martinez c'è un accordo di massima per il rinnovo del contratto con adeguamento dello stipendio a circa 5 milioni di euro. La clausola dovrebbe restare e alla cifra odierna, 111 milioni di euro, valida sempre e solo per l'estero. Manca la ratifica dell'accordo, in sostanza la firma sia del club nerazzurro che dell'attaccante, tornato al gol contro il Benevento.

Calciomercato Inter, gli agenti di Lautaro tornano a Milano: firma sul rinnovo entro queste mese di febbraio

A proposito di firma, stamane ‘Tuttosport’ dà praticamente per certo il ritorno degli agenti del classe ’97, Beto Yaque e Sergio Zarate, entro questo mese proprio per chiudere del tutto le discussioni per il prolungamento contrattuale del loro assistito avvenute in maniera fitta negli scorsi giorni nella sede di viale della Liberazione. Quindi, in sostanza, per firmare l’intesa fino a giugno 2024 da 5 milioni a stagione, più o compresi bonus da vedere.