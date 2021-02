Inter: le trattative per la cessione dei nerazzurri da parte di Suning non si fermano con nuovi fondi all’orizzonte pronti a fare un’offerta

Dopo il no a BC Partners, con Suning che per più motivi ha rifiutato l’offerta del fondo britannico, altri azionisti sembrano essere interessati all’Inter. Dagli svedesi di Eqt agli americani di AMC e Arctos fino al fondo di New York (Fortress) e Mubadala (quest’ultimo già a capo del Manchester City) – entrambi potrebbero collaborare nella trattativa con il colosso cinese.

Insomma, i fondi interessati al club nerazzurro non mancano e Steven Zhang, secondo ‘Repubblica’ conserva il sogno di attrarre capitali freschi per il bene della ‘Beneamata’, ma mantenendo in futuro il controllo della stessa. Difficile, per come si stanno mettendo le cose economicamente parlando.