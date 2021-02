Marotta fiuta il colpo: nel mirino Boateng a parametro zero

Marotta fiuta il colpo: nel mirino Boateng a parametro zero

L’Inter fiuta il colpo Jerome Boateng a costo zero. Il difensore centrale potrebbe essere il secondo addio eccellente in casa Bayern a costo zero, lo stesso destino che sembra voler intraprendere anche David Alaba. La società nerazzurra potrebbe compiere un affare alla Godin, sperando di avere maggior fortuna e dando a Conte un elemento di esperienza per la difesa.

