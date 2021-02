Perisic: il calciatore croato compie oggi 32 anni. Gli auguri di società e tifosi

Inter, l’esterno Ivan Perisic compie oggi 32 anni e nonostante probabilmente partirà dalla panchina nella sfida di questa sera contro la Juventus, si augura di poter disputare almeno uno spezzone di incontro e magari festeggiare con un gol questo giorno speciale

INTER PERISIC COMPLEANNO/ Questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si giocherà la partita di andata della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Sarà una serata speciale per l’esterno dell’Inter Ivan Perisic che compie oggi 32 anni essendo nato a Spalato in Croazia il 2 febbraio 1989. Il calciatore questa sera dovrebbe partire dalla panchina, per poi eventualmente dare il cambio a Young nel corso della partita come accade spesso, visto che i due esterni si sono sempre ritagliatI il loro spazio durante gli incontri della squadra nerazzurra. Il giocatore venne acquistato dalla società milanese dal Wolfsburg, dopo una lunga trattativa che si sbloccò solo nelle ultime giornate del calciomercato dell’agosto 2015. Dopo 4 anni in nerazzurro, venne mandato in prestito al Bayern Monaco, dove si tolse la soddisfazione di fare il ‘Triplete’ con la squadra bavarese, per poi tornare in nerazzurro.

Il suo score nella formazione meneghina è di 189 presenze e 42 reti, quindi questa sera potrebbe raggiungere le 190 e magari, visto che non sarebbe la prima volta che fa un gol alla squadra bianconera, le 43 reti in nerazzurro. In ogni caso a lui vanno gli auguri della società nerazzurra, dei tifosi e della redazione di Interlive.