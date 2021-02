Situazione economica tutta in divenire per l’Inter che deve stare attenta agli assalti per i propri big la prossima estate

Si è concluso senza botti il mercato invernale dell’Inter che non ha inserito nuove pedine ma ha anche evitato di cedere calciatori ritenuti importanti. Intanto il club continua a vivere incertezza sul futuro societario e soprattutto in vista della prossima estate andrà valutato attentamente il futuro dei big della rosa di Antonio Conte. Con una situazione economica da valutare non è da escludere che i top player nerazzurri finiscano nelle mire di grandi club. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, tre big a rischio: da Lukaku a Barella

I big di Conte sono super corteggiati sul mercato, specie dalla Premier League dove sono finiti nell’elenco delle big calciatori del calibro di Lukaku e Lautaro Martinez.

Proprio il gigante belga e il ‘toro’ argentino insieme a Nicolò Barella rappresentano insieme una sorta di trio a rischio ‘scippo’ da parte dei top club europei. Una tripla cessione che qualora fosse davvero messa in atto porterebbe l’Inter ad incassare una cifra non distante dai 210 milioni di euro.