Inter: Lautaro Martinez ha spiegato alcuni dettagli sulla sua sintonia con Romelu Lukaku sia dentro che fuori dal quadrato di gioco

Lautaro Martinez, intervistato da ‘Sport Voetbalmagazine’, ha raccontato del suo rapporto con Romelu Lukaku dentro e fuori dal campo. Una sintonia, fra i due, decisamente visibile durante le partite. Ecco le parole dell’attaccante argentino:

“Il rapporto tra me e Romelu è ottimo. Mi piace fare il barbecue, a Rom piace mangiare anche quello. Ho anche alcuni videogiochi a cui mi piace giocare, soprattutto con Lukaku. Mi trovo bene con lui dentro e fuori dal campo. È un bravo ragazzo che parla otto lingue, è un giocatore importante per la nostra squadra. E’ anche molto umile. La sua storia è un po’ come la mia, siamo partiti entrambi da zero, quindi ci capiamo meglio”.