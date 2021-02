Le ultime di calciomercato Inter si soffermano nuovamente sul futuro di Antonio Conte. Salta fuori l’ipotesi di un suo clamoroso ritorno dove ha fatto molto bene

Il malcontento manifestato dopo il ko con la Juventus nella semifinale d’andata di Coppa Italia, ha riacceso le voci sul possibile addio di Conte alla panchina dell’Inter una volta terminata questa stagione. L’eventuale nuova proprietà potrebbe voler ridimensionare i costi, partendo proprio dal siluramento del tecnico che coi suoi 12 milioni di euro (bonus compresi) risulta essere il più pagato di tutto il club. Siccome il suo contratto scade nel giugno 2022, occorrerebbe però trovare un accordo con lui fronte buonuscita, a meno che non sia proprio il salentino (cosa a cui crediamo ben poco) a rassegnare le dimissioni… Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Conte e un clamoroso ritorno in Nazionale

Se non all’Inter, secondo ‘Sportmediaset.it’ il futuro di Conte potrebbe clamorosamente essere in Nazionale, dove ottenne ottimi risultati portando un gruppo non certo eccezionale quasi fino alle semifinali dell’Europeo 2016. L’attuale allenatore interista sarebbe tuttavia dietro a Fabio Cannavaro nelle preferenze della FIGC per il post Mancini, il quale ha annunciato che “Non sarò più il commissario tecnico della Nazionale dopo il Mondiale in Qatar nel 2022“. Ma c’è chi dice che il Ct possa dire addio già dopo Euro21, lasciando il posto libero per uno tra Cannavaro (sempre in Cina, alla guida del Guangzhou) e appunto Antonio Conte.