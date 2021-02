Don Mazzi: “Lukaku mi ha fatto arrabbiare, Ibra è un pirla”

Inter, anche don Mazzi ha voluto dare il suo parere sulla lite tra Ibrahimovic e Lukaku e non ha lesinato critiche al comportamento dei due campioni. Il sacerdote si è arrabbiato con l’interista e ha apostrofato il rossonero con la classica offesa milanese

INTER DON MAZZI SU LUKAKU-IBRA/ Sono stati tanti i commenti sulla litigata in campo tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku e anche un prete ha voluto dare il suo parere intervistato da Oggi. Queste le parole di don Antonio Mazzi, noto sacerdote e tifoso nerazzurro, che naturalmente non ha potuto esimersi dal condannare il pessimo comportamento dei due giocatori e ha dichiarato: “Quello che ho visto mi ha fatto arrabbiare. Sono cose che non devono capitare. Quello che mi ha fatto più arrabbiare è stato Lukaku: lui è un buono. L’unica spiegazione è che tra i due ci fossero dei conti in sospeso. L’interista è sempre stato una delle figure più positive della squadra. Un leader naturale, quindi mi ha molto meravigliato”.

Ancora più dura la reprimenda sul calciatore svedese e in merito ha detto: “Lo conosciamo, la sua sceneggiata non mi ha stupito perché ecco…è un pirla. Spero tutto si chiuda presto con una bella stretta di mano sincera, in campo”.