Gravillon: ”Spero di tornare all’Inter in futuro”

Gravillon: ”Spero di tornare all’Inter in futuro”

A tmw, Andreaw Gravillon ha parlato dei suoi sogni per il futuro, in particolare un ritorno all’Inter dove è cresciuto. Queste le fasi salienti: ”Perché sono andato in Francia? Mi serve continuità per conquistare un posto nell’Under 23 con la Francia per andare all’Europeo. In Italia ho appreso molto sulla tattica ma qui al Lorient posso comunque giocare contro squadre del calibro di Psg e Lione. Futuro? Giocare all’Inter sarebbe un sogno. Spero riesca a vincere il campionato”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma