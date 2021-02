Lautaro Martinez torna ancora una volta nel mirino del Barcellona dopo gli assalti dello scorso anno. Ipotesi di maxi scambio

Dopo una lunga estate di tira e molla con assalti continui da parte del Barcellona, Lautaro Martinez alla fine è rimasto all’Inter, accantonando almeno per ora l’idea di lasciare i nerazzurri. Stessa cosa per i catalani che hanno proseguito sulla loro strada senza comunque andare ad acquistare una punta con le caratteristiche dell’argentino di Conte che potrebbe tornare però in auge a fine stagione. La prossima estate, al netto degli evidenti problemi finanziari, il Barça vorrebbe tornare alla carica per il ‘toro’. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro: intesa di massima

LEGGI ANCHE >>> Cessione Inter, Bc Partners rilancia | Offerta super a Suning

Calciomercato Inter, Barcellona di nuovo su Lautaro Martinez: doppia chance

Il Barcellona affronta diversi guai finanziari ma un nuovo tentativo per Lautaro potrebbe farlo comunque mettendo sul piatto uno scambio secco alla pari con Griezmann oppure Dembele. Si tratterebbe nel caso di un affare da 100 milioni di euro virtuali che permetterebbe a entrambi i club di fare plusvalenza e mettere un po’ in ordine i conti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Mahrez per il big di Conte – VIDEO

Da Milano, però, arriverebbe probabilmente un altro no. Lautaro Martinez infatti resta assolutamente intoccabile a meno di una proposta decisamente considerevole che parta dai 60 milioni di euro a salire. Un altro problema del maxi scambio risiederebbe inoltre negli altissimi stipendi sia di Griezmann che di Dembele che difficilmente potrebbero essere sostenuti dall’Inter.