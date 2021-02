Inter: il giocatore della Roma Villar ha ricordato il match giocato dai giallorossi contro i nerazzurri prima della partita con la Juve

Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘AS’ spiegando che, per battere la Juventus, servirà una prestazione simile a quella fornita contro l’Inter in campionato:

LEGGI ANCHE>>> Inter, Cattelan: “Scudetto possibile. Se lo vince il Milan, ecco cosa faccio”

LEGGI ANCHE>>> Inter, sempre più giovane | Perché Barella e Hakimi sono insostituibili

“Battere la Juve? Sarebbe un momento di svolta, in alcune occasioni abbiamo giocato anche bene, come contro l’Inter, il Milan e la stessa Juve all’andata. Se pensiamo alla vittoria del campionato? L’obiettivo principale è entrare in Champions League, ma non ci poniamo limiti, ragioniamo partita dopo partita. Dobbiamo cercare di recuperare il gap con chi ci precede in classifica”.