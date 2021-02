L’Inter pensa al dopo Handanovic e potrebbe riallacciare i rapporti con l’Udinese per Juan Musso. Due giovani nell’affare

Le ultime prestazioni di Samir Handanovic non hanno convinto a pieno i tifosi dell’Inter, spesso duri sui social con l’estremo difensore sloveno che compirà 37 anni a luglio. L’errore contro la Juventus che è costato il 2-1 di Cristiano Ronaldo, e più in generale una stagione con più di qualche incertezza pongono il club meneghino di fronte all’obbligo di pensare al futuro ponderando l’idea di acquistare un sostituto. L’erede di Handanovic potrebbe arrivare proprio dalla Serie A dove l’Inter continua ad intrattenere rapporti con l’Udinese, club dal quale oltre al solito Rodrigo de Paul piace anche Juan Musso. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Musso nel mirino: scambio due per uno

Il club friulano valuta Musso almeno 20 milioni di euro ma il momento economico complesso potrebbe portare l’Inter a percorrere una strada differente per provare a convincere i bianconeri.

L’Inter infatti, come evidenziato anche dai colleghi di ‘Seriebnews.com’, potrebbe mettere sul piatto un doppio scambio proponendo anche i cartellini dei giovani Lorenzo Pirola, in prestito al Monza fino a giugno, e soprattutto Sebastiano Esposito baby bomber del 2002 a titolo temporaneo al Venezia dopo un’esperienza Spal. Nel caso l’Inter proverebbe con cessioni in prestito con riscatto e controriscatto per non perdere completamente il controllo sui propri gioielli.