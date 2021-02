Galante: “Tante volte, poi, il gruppo si fortifica in situazioni di difficoltà”

Inter, l’ex difensore Fabio Galante ha voluto dare il suo parere sul proseguo della stagione della sua ex squadra. L’ex calciatore si è detto fiducioso sulla vittoria dello scudetto ma si augura che non si decida all’Allianz Stadium visto i precedenti

INTER GALANTE INTERVISTA/ L’ex difensore dell’Inter Fabio Galante, è stato intervistato durante la trasmissione ‘Tutti convocati” programma in onda su Radio 24. Il giocatore vede molto positivamente, per i colori nerazzurri, il proseguimento della stagione e in merito ha dichiarato: “Essere lì non è come essere al Livorno. Non sono preoccupato perché il calciatore ha un mese di ritardo nello stipendio, quando si parla di Inter e di Suning. Finirà sempre in buone mani il club nerazzurro, secondo me. Tante volte, poi, il gruppo si fortifica in situazioni di difficoltà come quelle che sta vivendo l’Inter a livello societario. Penso che quest’anno sia l’anno buono per provare a vincere lo Scudetto“.

Gli hanno fatto notare, che la lotta per il titolo potrebbe decidersi alla penultima giornata con la sfida all’Allianz Stadium con la Juventus e lui ha detto: “Non penso che la vivrei benissimo da tifoso se Juve e Inter dovessero giocarsi il titolo alla penultima, anche perché non ho bellissimi ricordi... Ma preferisco lasciar stare l’argomento“.