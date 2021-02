Antonio Conte ha parlato alla vigilia del derby d’Italia Inter-Juventus valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. All’andata al ‘Meazza’ i bianconeri hanno vinto 2-1

“Dobbiamo andarci a giocare la partita con voglia, determinazione e con quello che abbiamo mostrato nelle due partite precedenti”. Conte carica i suoi alla vigilia della supersfida con la Juventus valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Per accedere alla finale, l’Inter dovrà ribaltare l’1-2 patito al ‘Meazza’ martedì scorso: “Dovremo far tesoro di quello che è successo nell’ultima partita – ha sottolineato il tecnico nerazzurro al microfono di ‘Rai Sport’ – e cercare di essere perfetti perché per battere la Juventus bisogna giocare una partita che sfiori la perfezione”

Juventus-Inter, Conte: “Chi indossa la maglia nerazzurra ha l’obbligo di rendere orgogliosi i nostri tifosi. La convinzione di poter vincere si trasmette…”

"Chi indossa questa maglia ha l'obbligo, a prescindere dalla vittoria, di rendere orgogliosi i nostri tifosi, questa deve essere sempre la nostra missione – ha evidenziato Conte, atteso alla seconda sfida in casa dell'ex Juve. Come si trasmette la convinzione ai giocatori di poter vincere? Il modo migliore è il lavoro, preparando la gara nella giusta maniera come abbiamo fatto".